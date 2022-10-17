София, , 14:00 — REGNUM Прокуратура Болгарии объявила о намерении добиваться немедленной экстрадиции гражданина Российской Федерации, заподозренного в осуществлении массированной хакерской атаки на 14 болгарских государственных учреждений. Об этом 17 октября сообщает БНР.

Хакер Christopher Schirner

По словам пресс-секретаря городской прокуратуры Софии Десиславы Петровой, болгарская сторона уже обратилась в Москву с соответствующим требованием.

«Если Россия не отреагирует на этот запрос, следствие по делу этого человека будет проводиться заочно», — отметила она. При этом Петрова отказалась назвать имя и фамилию подозреваемого лица, якобы проживающего в Московской области.

Согласно некоторой информации, к требованию присоединились представители Службы госбезопасности Болгарии (ДАНС).

Напомним, вечером 15 октября неизвестные взломали сайты ряда госструктур Болгарии. В ДАНС утверждают, что «компьютерная атака» производилась с территории РФ.