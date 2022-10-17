Бишкек, , 13:57 — REGNUM Киргизия не рассматривает вопрос о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов в эфире «Биринчи радио» сегодня, 17 октября.

«На вопрос о том, нужна ли Киргизия ОДКБ или ОДКБ Киргизии, я бы ответил — в первую очередь Организация нужна нашей стране. Нельзя отказываться от членства в ОДКБ только из-за событий на границе с Таджикистаном. Помимо этой проблемы, существует множество других угроз для Киргизии», — подчеркнул он.

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Говоря об отмене учений «Нерушимое братство», которые должны были состояться 10 октября в Иссык-Кульской области Киргизии, глава Совбеза отметил, что такое решение было принято, поскольку в учениях должны были принять участие и военнослужащие из Таджикистана.

«После событий в Баткене проводить учения с таджикскими военными было бы опасно, ведь обстановка по-прежнему накалена. Мы не отказываемся провести учения, но сделать это нужно позднее», — пояснил Иманкулов.

По словам Иманкулова, после этого в обществе появились предположения, что Кыргызстан откажется от членства в ОДКБ. Но это не так.

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