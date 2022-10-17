Тирана, 17 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 16 октября сообщил о завершении приготовлений к запуску в космос с базы имени Джона Кеннеди во Флориде спутников «Албания 1» и «Албания-2».

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На своей странице в социальной сети политик отметил, что Албания будет использовать спутники исключительно для обработки геопространственной информации. Спутники будут вести наблюдение за территорией Албании с точностью изображения до 75 квадратных сантиметров, сообщил он.

«Албания будет иметь исключительное право использовать и обрабатывать геопространственную информацию (ГИС) со спутников, а также предоставлять продукты визуализации ее компонентов ряду учреждений и организаций, государственных или частных, чья работа связана с территорией, водами, лесами, пожарами, городскими отходами, сельскохозяйственным производством, городским развитием, правами собственности и так далее», — отметил политик.