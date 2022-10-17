София, 17 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка работников медицинской сферы Болгарии пройдет по всей стране 19 октября текущего года. Об этом 17 октября сообщает софийская газета «Факты».

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По данным руководства межотраслевого профсоюза «Защита», наиболее масштабные выступления ожидаются в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве, Смоляне и других крупных городах страны.

Среди основных требований акции — повышение заработной платы и категорий социальных льгот, а также улучшение условий труда.

В забастовке планируют принять участие до 50 тыс. человек. О своей готовности выйти на улицы и площади своих городов заявили как врачи, так и представители младшего медперсонала, а также технические работники больниц и университетских клиник.