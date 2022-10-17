Пекин, 17 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Власти Китая запретили крупным государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) в страны Европы и Азии. Об этом со ссылкой на источники сообщает 17 октября Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — говорится в сообщении.

Китайские власти намерены за счёт СПГ обеспечить в стране зимний отопительный сезон. Комментариев от госкомпании и регулятора пока нет.

Издание отмечает, что китайские трейдеры в этом году перенаправили в Европу часть поставок СПГ, полученных в рамках крупных контрактов, в том числе с США. В самом Китае спрос на энергоноситель был низким.

Решение Пекина может обострить энергетический кризис в Европе, если зима будет холодной, добавляет агентство. Вместе с тем его источники указали на высокие транспортные расходы, снизившие привлекательность повторных поставок СПГ из Китая. Кроме того, запасы в Европе быстро пополняются.

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