Медведев назвал опрометчивым решение Израиля о поставках оружия Киеву
Москва, 17 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Решение Израиля поставлять оружие киевскому режиму является «опрометчивым шагом», сообщил 17 октября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев
Он прокомментировал планы Тель-Авива поставлять оружие киевскому режиму, отметив, что это может разрушить все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.
«Очень опрометчивый шаг», — написал Медведев в личном телеграм-канале.
Замглавы Совбеза напомнил, что киевский режим «бандеровских выродков» является нацистским и предложил Израилю пойти дальше и «объявить Бандеру и Шухевича своими героями».