Буэнос-Айрес, , 13:27 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начинает официальный визит в Аргентину, в ходе которого его примет президент страны Альберто Фернандес. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на сообщение МИД Аргентины.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

У Гросси будет обширная повестка дня до 21 октября, а встреча с президентом состоится 18 октября в 10:00 по местному времени.

Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Сантьяго Кафьеро и посетит Аргентинский центр протонной терапии и атомную электростанцию в Эсейсе.

Он также будет наблюдать за ходом монтажа многоцелевого реактора РА-10, главного национального проекта в области исследования и производства радиоизотопов, ядерного комплекса «Атуча» и модульного реактора «Карем», первого в своем роде.

Гросси посетит другие объекты в Сан-Карлос-де-Барилоче и Мендосе, получит докторскую степень в Университете Буэнос-Айреса и прочитает лекцию на юридическом факультете.

Согласно заявлению министерства, запланированная программа «позволит возобновить прочные связи сотрудничества между Аргентиной и МАГАТЭ, а также представить наиболее выдающиеся достижения и разработки в ядерной сфере этой страны».