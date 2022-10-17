Москва, 17 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления и шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.