Шаран, Афганистан, , 13:17 — REGNUM Достаточно сильное землетрясение потрясло части провинций Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Землетрясение Zeml.info

Местные источники в Пактике сообщают, что это землетрясение ощущалось в уездах Гаян и Бармал около 18:30 16 октября.

Мансур Хамас, глава отдела по борьбе со стихийными бедствиями в Пактике, охарактеризовал землетрясение как сильное и сказал, что пока нет подробностей о жертвах и разрушениях. При этом местные источники в Пактике сообщают, что в селе Гули уезда Гаян разрушено десять домов, пострадавших нет.

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В то же время жители уезда Спера провинции Хост также говорят, что землетрясение ощущалось и там.

Несколько месяцев назад Пактика стала свидетелем одного из самых смертоносных землетрясений в Афганистане, в результате которого погибло более тысячи человек и более двух тысяч получили ранения.