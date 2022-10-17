Минобороны РФ заявило о поражении всех целей при ударах по энергообъектам
Москва, 17 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики киевского режима. Об этом 17 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
В ведомстве рассказали о том, что ВС РФ продолжают нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями становятся объекты военного управления ВСУ и система энергетики киевского режима.
«Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории б. УССР объявили воздушную тревогу.