Москва, 17 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили более 100 боевиков ВСУ и 13 бронированных машин во время попытки киевских карателей прорвать оборону около Брускинского в Херсонской области, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате российскими военными было уничтожено более 100 боевиков ВСУ, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.