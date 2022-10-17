* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Через день после объявления о существовании «Национального движения за мир и справедливость» бывший второй вице-президент Афганистана Сарвар Данеш, говоря об этом политическом движении, заявил, что антиталибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировки консолидируются. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Флаг Афганистана

Данеш опубликовал на своей странице в соцсети заметку, в которой говорится, что создание новых политических течений означает отказ от авторитарного правления.

По словам Данеша, вне зависимости от того, каков подход, стратегия и позиция вновь созданных политических группировок, кто входит в их состав и где они поддерживаются, важен сам характер формирования антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировок.

Бывший вице-президент также подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишены поддержки подавляющего большинства афганских политических сил.

Напомним, 15 октября десятки политических деятелей, находящихся за пределами Афганистана, заявили о создании «Движения за национальный мир и справедливость». Главами новой организации провозглашены Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел в правительстве Ашрафа Гани, и Масум Станакзай, успевший поработать и в администрации Хамида Карзая, и в администрации Ашрафа Гани.

Необходимо отметить, что и Атмар, и Станакзай уже на заключительном этапе правления Ашрафа Гани не играли никакой значимой роли. Точно так же Сарвар Данеш — последнее более-менее значимое сообщение о нём относилось к январю-февралю 2022 года. Тогда поступили сообщения, что он, его жена, а также 10-12 его детей нашли приют в Новой Зеландии.