Москва, 17 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Нанесение высокоточных ударов по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемой нацистским режимом Киева территории б. УССР продолжили Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 17 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Function.mil.ru Удар

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что все назначенные для поражения высокоточным оружием объекты были поражены.

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