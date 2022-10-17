Москва, 17 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ на лисичанском направлении и отбросили их на исходные рубежи, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 боевиков ВСУ, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.