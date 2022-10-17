Москва, 17 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На странице «ВКонтакте» Дмитрия Тяжелых, подозреваемого в совершении террористического акта на Крымском мосту, размещена аватарка, дублирующая логотип соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Агентство предполагает, что задержанный «может оказаться сторонником Алексея Навального». Примечательно, что сам профиль закрыт для сторонних пользователей.

17 октября Басманный суд Москвы арестовал трёх подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту — Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Они останутся под стражей до 8 декабря.