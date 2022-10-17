Мелитополь, 17 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Киевский режим намерен использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2-3, а возможно и на 5 метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, таким образом речной десант ВСУ планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС.