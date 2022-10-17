Кабул, , 12:45 — REGNUM Глава постоянного представительства Афганистана при ООН Насир Ахмад Фаик в ответ на создание политического движения «Движение за национальный мир и справедливость» заявляет, что Афганистану нужны люди, приверженные национальным интересам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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«Афганистан нуждается в компетентных, патриотичных, приверженных национальным интересам и служащих людям всех национальностей и классов, чтобы честно внести свой вклад в изменение текущей ситуации и спасти Афганистан от нынешнего кризиса», — написал Фаик в «Твиттере».

По его словам, «пришло время поддержать этих людей, а не негативно проявивших себя и неудавшихся деятелей».

15 октября о своём существовании заявило «Национальное движение за мир и справедливость» под руководством бывшего министра иностранных дел Афганистана Ханифа Атмара, состоящее их ряда политических и культурных деятелей и чиновников предыдущего правительства.

На церемонии открытия этого движения, которая прошла онлайн, Атмар назвал отсутствие легитимной системы в стране «фундаментальной проблемой» и подчеркнул необходимость её установления посредством «народного голосования».