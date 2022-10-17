Люксембург, 17 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, одобрят выделение киевскому режиму нового транша помощи и создание тренировочной миссии для ВСУ. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 17 октября по прибытии на заседание министров в Люксембурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Самые важные темы — новый транш помощи [Киеву] и тренировочная миссия», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен продолжать помогать Киеву, и выразил надежду, что «всё одобрят».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о выделении шестого транша военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Транш составит 500 млн евро, что доведёт общий объём помощи киевскому режиму до 3,1 млрд евро. Поставки вооружений будут обеспечивать государства-члены ЕС.

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