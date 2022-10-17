Кишинёв, , 12:26 — REGNUM Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) проиграла все местные выборы, которые прошли в ряде населённых пунктов 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно предварительным данным, в селе Салкуца Каушанского района на выборах местного главы победила представитель Либерально-демократической партии Лилиана Бакал (64,31%), в селе Ялпужень Чимишлийского района представителя ПДС обошёл Виталий Бурдух от Партии социалистов (50,63%).

В коммуне Браниште никто не набрал более половины голосов, и там будет второй тур. По итогам первого победил представитель демократов Вячеслав Попе, набрав 44,6%, а кандидат от ПДС Даниела Колтун набрала 28,02%.

Стоит отметить, что на местных выборах, проходивших в Молдавии летом, правящая партия также выступила неудачно.

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