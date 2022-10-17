Новосибирск, 17 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Участь малых государств (пусть и дружественно настроенных по отношению к России) в современном поляризованном мире, к сожалению, предрешена. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что Запад потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Им (малым государствам) придётся присоединиться к одному из полюсов, — уверен эксперт. — Присоединение Сербии к российскому «полюсу» по ряду объективных причин сегодня весьма и весьма маловероятно. Ситуация может измениться, если современное противостояние России и условной коалиции западных стран действительно закончится серьёзным изменением общемирового баланса сил».

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщил, что западные страны потребовали от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, усилив давление через перспективу евроинтеграции.

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