Москва, 17 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация на территории столицы завершена, задачи выполнены в полном объёме.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По его словам, в 14:00 17 октября закроются пункты сбора мобилизованных. Повестки, которые разосланы в процессе мобилизации по месту жительства, прекращают своё действие.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — отметил мэр.

По его словам, в Москве будут надеяться и молиться, чтобы мобилизованные вернулись живыми и здоровыми, отстояв безопасность и независимость нашей страны.