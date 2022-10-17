Рейкьявик, 17 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. НАТО не будет наращивать активность в Арктике после вступления Швеции и Финляндии, если Россия не предпримет наступательных действий в регионе. Об этом в ходе ассамблеи «Полярный круг-2022» в Рейкьявике заявил адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета Североатлантического союза, сообщает Arctic Today.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В первую очередь мы сосредоточимся на надлежащей интеграции Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Бауэр.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО ответит, если Россия сделает первый шаг в Арктике. Союзники усиливают бдительность на случай потенциальной эскалации на Севере. НАТО — это оборонительный альянс, и он никогда не наносит упреждающий удар.

«Тем не менее, НАТО рассматривает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности. Мы наблюдаем тревожную картину все более агрессивного поведения», — отметил представитель альянса.

Также, по его словам, союзники внимательно следят за действиями Китая на севере, и в свете потенциальных угроз со стороны России и Китая НАТО должно«увеличить своё присутствие в Арктике».

«НАТО и союзники проводят всё больше и больше арктических и противолодочных учений, чтобы гарантировать, что наши силы остаются готовыми действовать в любых условиях», — добавил Роб Бауэр.

Как сообщалоИА REGNUM, Китай незаметно расширяет своё присутствие в Арктике благодаря широкому партнёрству с Россией в различных областях — от использования многофункциональных портов и аэродромов до добычи энергии, а также обмена разведданными и научными исследованиями. Однако этот повышенный интерес и активность ещё не привели к созданию Китаем базы в России.

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