Энергодар, Запорожская область, 17 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Последняя линия связи, соединявшая Запорожскую атомную электростанцию и оккупированные территории бывш. УССР, отключена. Об этом 17 октября сообщили власти Энергодара.

Линия электропередачи

По их данным, в результате обстрела ВСУ высоковольтная линия связи «Днепровская» отключилась минувшей ночью. Она была последней высоковольтной линией, связывавшей атомную электростанцию и оккупированные Киевом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывш. УССР утром 17 октября прогремели взрывы.