Уфа, 17 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам на период проведения спецоперации устраивать большие праздники в республике и тратить на это бюджетные средства. Об этом 17 октября он сообщил на совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров

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«Я всех прошу, забудьте на ближайшее время о каких-то концертных и развлекательных мероприятиях, я сам лично это буду контролировать. Впереди Новый год, мы его обязательно проведем. И семьи должны получить заботу, и дети, несмотря ни на какие сложности, должны получить ощущение праздника и счастья», — сказал Радий Хабиров.

Главам муниципалитетов было поручено не тратить деньги на закупку новогодней иллюминации.

«Ничего нового не закупайте. Если у вас была какая-то подсветка на Новый год, вот то, что есть, вот это и ставьте. Ничего нового делать не надо. Никаких новых елок, у вас все есть, я запрещаю покупать все для праздника, материальные какие-то объекты. Все у всех есть. Не умрем без этого, проведем Новый год и без этого в хорошем настроении. Есть более важные задачи. Никаких артистов, хотите, сами берите гармошку и пойте», — сказал руководитель республики.

Хабиров отметил, что сейчас нужно направлять все на развитие экономики региона и на поддержку мобилизованных граждан и их семей.

Глава региона поручил главе своей администрации Максиму Забелину оказать особое внимание детям мобилизованных граждан.

«Новый год — это прежде всего детский праздник, и это очень важно. Обнимемся все, проведем Новый год, а все остальное до лучших времен», — подчеркнул Хабиров.