Донецк, 17 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В дистанционном формате в результате сильного повреждения здания при обстреле со стороны киевских нацистов продолжает работу администрация Донецка. Об этом 17 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

«В связи со вчерашним попаданием [киевских] снарядов в здание городской администрации работа всех служб продолжается в дистанционном режиме», — написал он в своём сообщении.

При этом накануне сообщалось, что здание мэрии Донецка было повреждено в результате обстрела города боевиками ВСУ из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две женщины пострадали в Донецке в результате обстрела киевскими боевиками автобуса.