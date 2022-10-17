Афины , , 11:37 — REGNUM Обнаружение 92 обнаженных мигрантов на границе Греции и Турции привело к взаимными обвинениям со стороны обеих стран, а ООН пообещала разобраться в инциденте, о чем сообщает газета Guardian.

Фахреттин Алтун и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

15 октября греческая сообщила о спасении группы мужчин без одежды, с травмами, которые находились недалеко от северной границы с Турцией. Они якобы рассказали полиции и сотрудникам Frontex, что турецкие власти заставили их раздеться и сесть в три автомобиля, которые доставили их на границу.

«Провокационное поведение Турции вышло за всякие рамки», — заявило в субботу 15 октября министерство по делам убежища и миграции Греции.

Греческий министр по вопросам миграции Нотис Митаракис разместил на своей странице в соцсети вызывающую фотографию, на которой, как утверждается, изображены более 20 обнаженных мужчин под открытым небом. Комментируя фотографию на греческом и английском языках, он написал: «Поведение Турции по отношению к 92 мигрантам, которых мы спасли сегодня на границе, — это позор для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара проведет расследование инцидента и наконец защитит свои границы с ЕС».

Глава турецкого управления по коммуникациям и главный пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун назвал обвинения «беспочвенными и необоснованными» в ряде сообщений в соцсети, опубликованных поздно вечером 16 октября.

«Греческая машина фальшивых новостей снова в работе», — написал он.

Что касается сообщения Митаракиса о спасении людей на границе, Алтун сказал, что этот аккаунт выкладывает «ложный контент» с намерением «поставить нашу страну под подозрение».

«Греция в очередной раз показала всему миру, что даже не уважает достоинство этих угнетенных людей, опубликовав фотографии беженцев, которых она депортировала, отняв у них личные вещи», — добавил он.

В воскресенье 16 октября Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о том, что она «глубоко огорчена» обнаружением почти 100 обнаженных мужчин на границе между Грецией и Турцией.

«Мы осуждаем такое жестокое и унизительное обращение и призываем провести полное расследование этого инцидента», — заявило агентство ООН по делам беженцев.

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