Южно-Сахалинск, , 11:33 — REGNUM На Сахалине в Аниве в районном Доме культуры военнослужащим 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, участникам специальной военной операции в защиту Донбасса вручили государственные награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Вручение госнаград Прсс-служба правительства Тверской области

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Губернатор области Валерий Лимаренко вручил бойцам в соответствии с указами президента России Владимира Путина два ордена «Мужества», а также медали «За отвагу», «Жукова» и «За боевые отличия».

«Каждый, кто в эти дни защищает Родину на передовой — уже герои. Но присутствующие в этом зале отличились особенно. Выполняя свой профессиональный долг, вы совершили настоящие подвиги. И уже стали примером для современников и будущих поколений», — сказал Лимаренко.

Глава региона поблагодарил семьи бойцов и подчеркнул, что вручаемые госнаграды и их заслуга тоже.

Медаль «За боевые отличия» получил сержант Виктор, он одним из первых отправился в зону спецоперации и провёл на фронте более трёх месяцев.

«Очень приятно было получить такую награду. Чувствую, что меня ценят, что я не забыт. Сейчас занимаюсь подготовкой новоприбывших, делюсь опытом. Скоро вместе поедем туда. Настрой самый положительный», — отметил Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие, призванные для участия в спецоперации в защиту Донбасса, довольны условиями, в которых проходят учения на полигоне в Еврейской автономии. Об этом рассказала в своём телеграм-канале депутат Заксобрания автономии Елизавета Славина, посетившая территорию подготовки бойцов. Она отвезла на полигон партию тёплых вещей.