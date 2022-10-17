Биробиджан, 17 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Военнослужащие, призванные для участия в спецоперации в защиту Донбасса, довольны условиями, в которых проходят учения на полигоне в Еврейской автономии. Об этом рассказала в своём телеграм-канале депутат Заксобрания автономии Елизавета Славина, посетившая территорию подготовки бойцов. Она отвезла на полигон партию тёплых вещей.

Министерство обороны Российской Федерации Подготовка мобилизованных граждан

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«Я прошла по территории, поговорила с ребятами и хочу успокоить матерей и жен — территория прибрана, в палатках тепло и чисто. Зимнее обмундирование для всех есть в наличии. Хорошая еда, имеются душевые и постирочные», — отметила депутат.

Она считает, что в преддверии холодов военнослужащим пригодятся сменная тёплая одежда, добрые послания и тёплые письма.

«Здесь некогда бояться — бойцы все время заняты. Уровень морально психологического состояния напрямую зависит от боевой готовности. Поэтому главное — тренировки. К тому же, для разгрузки есть концерты, кино, свободное время», — ответил командир на вопрос о психологическом состоянии мобилизованных.

«То, что привозят — понадобится там. А здесь — всего достаточно», — сказали сами бойцы.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие, которые проходят подготовку на полигоне в Еврейской автономии, готовы защищать Родину и верят в победу. «Всё будет отлично. Мы вернёмся! Ждите нас, самое главное!», — говорят они.