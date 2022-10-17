Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Китайский автомобильный концерн FAW может сохранить работоспособность завода Nissan в Санкт-Петербурге, активы которого взяло под контроль министерство промышленной торговли России, сообщает 17 октября издание «Ведомости».

Завод Nissan в Петербурге Nissan-europe.com

«Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является китайская государственная автомобилестроительная компания FAW», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября Минпромторг РФ объявил о приобретении активов японского концерна Nissan в России. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях компании в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет.

По мнению автоэкспертов, сообщало ИА REGNUM, основные направления, в которых могут задействовать петербургский завод Nissan — производство электромобилей, машин китайских брендов, расширение производственных мощностей «АвтоВАЗа» или контрактное производство автомобилей различных марок.

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