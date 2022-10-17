Киев, 17 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Россия пока лишь проводит испытания нового для нашей армии вида вооружения, отметил 17 октября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

ИА REGNUM Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима 11:00 17.10.2022

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Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании.

«Когда ежедневно в воздухе будет находиться несколько сотен данных машин, тогда мы и сможем использовать их основное преимущество, а именно — воспрещение района боевых действий, контрбатарейная борьба, уничтожение систем ПВО, а также абсолютно любых маршевых колонн противника и даже отдельных машин», — отметил эксперт.