Донецк, 17 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. При обстреле боевиками киевского террористического режима Петровского района Донецка пострадал одна мирная жительница. Об этом 17 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«В результате обстрела Петровского района в 08:10 (совпадает с мск — Прим. ред.) утра пострадала жительница одного из домов частного сектора. Данные уточняются», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, мэр Донецка указал, что также в результате обстрела был повреждён газопровод в одном из домов частного сектора названного района города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Гольмовский и Зайцево в Донецкой Народной Республике.