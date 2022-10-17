Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Популярный рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс), являющийся одним из самых успешных исполнителей в мире, отмечает 50-летний юбилей. Об этом 17 октября напоминает ИА REGNUM.

Певец Эминем DoD News

Мэтерс родился 17 октября 1972 года в городе Сент-Джозеф (штат Миссури, США). Дебютный альбом Infinite он представил в 1996 году, а уже через три года, в 1999-м получил всемирную известность, выпустив пластинку The Slim Shady LP.

Эминем занимает 83-ю позицию в топ-100 величайших артистов по версии журнала Rolling Stone и 91-е место в первой сотне величайших авторов песен в истории. Последний студийный альбом «Music to Be Murdered By» исполнитель выпустил в 2020 году.

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