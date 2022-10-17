Москва, , 11:23 — REGNUM Трое фигурантов уголовного дела о совершении террористического акта на Крымском мосту арестованы по решению Басманного районного суда Москвы, сообщила 17 октября пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По ходатайству органов предварительного следствия трое обвиняемых в совершении теракта отправлены под стражу до 8 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, в результате погибли четыре человека. Возбуждено и расследуется уголовное дело о совершении теракта. Ранее суд Симферополя отправил под арест пять фигурантов уголовного дела. Всего по подозрению в причастности к преступлению было задержано восемь человек, в том числе пятеро — граждане РФ.

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