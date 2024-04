Шанхай, Китай, 17 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Китайские судостроители, на долю которых приходится около 50% мирового рынка, работают круглосуточно, чтобы обеспечить столь необходимые суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), что обусловлено растущим спросом со стороны Европы, стремящейся увеличить запасы природного газа, сообщает 16 октября газета Global Times.

Из-за поврежденного трубопровода «Северный поток» и продолжающегосяконфликта на территории бывшей УССР, поставки газа в Европу ограничены. В ответ на это заказы на суда для сжиженного газа в последнее время выросли двузначными цифрами, а некоторые крупные китайские судостроители сообщили о задержке заказов, которая продлится до 2026 года, как стало известно Global Times. Расположенная в Шанхае верфь использует 100% своих доковых мощностей и имеет заказы до 2026 года, а по сообщениям СМИ, сейчас она круглосуточно работает над 18 крупными судами.

По словам экспертов, такие суда предъявляют высокие требования к уровню технологий, передовым производственным линиям, полным и стабильным цепочкам поставок. Китай как мировой производственный центр, владеет многими самостоятельно разработанными технологиями судостроения.

Компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, судостроительная компания при CSSC, круглосуточно работает над строительством гигантских судов для сжиженного природного газа. Заказы растут, и шесть кораблей находятся в стадии производства. Сотрудники работают в две смены, и завод работает на полную мощность. Европа является третьим по величине потребителем СПГ в мире, в значительной степени полагаясь на импорт, который поступает по трубопроводам, а также перевозчиками СПГ.

Поскольку европейский энергетический кризис продолжает углубляться, европейские энерготрейдеры повсюду ищут перевозчиков СПГ. В CSSC сообщили, что по состоянию на 12 октября судостроитель мирового класса получил 139 заказов на большие суда, работающие на сжиженном газе. У Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. есть заказы на поставку 33 крупнотоннажных судов для сжиженного природного газа, из которых 26 новых в этом году, и ведутся переговоры по многим другим проектам.

Jiangnan Shipyard (Group) Co. под управлением China State Shipbuilding Co. (CSSC) недавно поставила новый СПГ-танкер объемом 30 000 кубометров для голландского судовладельца «Энтони Ведер». Судно использует множество новых типов технологий, оборудования и стандартов, и это самый большой танкер для перевозки сжиженного природного газа типа C в мире.

«Страны Европы и Азии являются основными рынками для китайских судостроителей из-за их высоких стандартов, а… конфликт усилил эту тенденцию», — заявил Global Times вице-председатель Чжэцзянского общества судостроительной инженерии Чэнь Даси.

Чэнь сказал, что судостроительный сектор Китая лидирует в мире, главным образом благодаря своим передовым технологиям и производственным мощностям.

«Строительство судна для перевозки СПГ обычно занимает около двух лет, и для бесперебойного производства необходима стабильная цепочка поставок, а полная цепочка поставок и зрелые производственные линии позволяют Китаю принимать больше заказов и выполнять их вовремя», — сказал эксперт.

За первые восемь месяцев объем завершения строительства судов в Китае достиг 23,94 млн тонн, что составляет 45,4% мирового рынка, а по количеству новых заказов занимает первое место в мире, показали данные Китайской ассоциации национальной судостроительной промышленности. По данным ассоциации, на долю новых заказов китайских судостроителей приходится 50,6% доли мирового рынка.

Спрос на суда, работающие для СПГ, также привел к росту тарифов на суда, которые уже эксплуатируются. Суточная стоимость судна для СПГ вместимостью 174 000 кубометров в Атлантическом регионе выросла с $74 000 в начале августа до $397 000 сейчас, что является рекордно высоким показателем.