Донецк, 17 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Две женщины пострадали в Донецке в результате обстрела киевскими боевиками автобуса. Сообщение об этом опубликовано 17 октября в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022

Уточняется, что пострадали женщины 1964 и 1988 годов рождения. Необходимую помощь им оказывают в городской больнице №24 и ДокТМО.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли посёлок Лидиевка в Кировском районе Донецка. Под огонь попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус.

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