Киев, 17 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Автоматная стрельба по дронам в Киеве и других контролируемых этим режимом городах — следствие страха и признак агонии, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

ИА REGNUM Ракетные удары к 8:00 17.10.2022

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Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании. Дроны пытались сбивать автоматной стрельбой.

«До победы над врагом еще неблизко, но довести его до такой реакции на беспилотные летательные аппараты — это неплохой результат. Надо углубить и расширить», — добавил военкор.