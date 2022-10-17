Бухарест, 17 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Более 150 тыс. жителей Румынии в возрасте от 18 до 26 лет, не имеющих стабильного дохода и находящихся на попечении государства, смогут рассчитывать на дополнительную ежемесячную материальную помощь в размере 2500 леев ($493). Об этом 17 октября со ссылкой на заявление министра по делам семьи Румынии Габриэлы Фиря сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Фиря, соответствующий указ был одобрен профильным комитетом и подписан румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

«Главная задача нововведения заключается в финансовой поддержке отдельной категории молодежи в ее поисках стабильной работы», — резюмировала, в частности, министр.

Предполагается, что соответствующие суммы будут выплачиваться в первую очередь, бывшим воспитанникам детских домов и интернатов, а также членам многодетных семей. Необходимые средства будут предоставлены кабмином Румынии из государственного бюджета.