Таллин, 17 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В результате штормового ветра, который наблюдался накануне в западных приморских районах Эстонии, без электроснабжения осталось порядка четырех тысяч домохозяйств. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба эстонской энергетической компании Elektrilevi.

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«Согласно карте перебоев с электричеством Elektrilevi, утром без электричества остались около четырёх тысяч домохозяйств по всей Эстонии, большинство из них в северо-западной части страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации Спасательного департамента, первые связанные с перебоями с электричеством или упавшими из-за ветра деревьями вызовы были отмечены вечером 16 октября.

При этом уточняется, что в городе Хаапсалу ветром снесло крышу многоквартирного дома, в результате чего получили повреждения находившиеся рядом автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга на дамбе в Финском заливе полностью закрыт из-за угрозы наводнения.