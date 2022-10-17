Париж, 17 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен считает, что правительство «ничего не контролирует» в управлении забастовками на нефтеперерабатывающих заводах, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Марин Ле Пен заявила, что исполнительный директор «должен был навязать Total переговоры о зарплате».

«Правительство ошибалось, оно не ожидало, оно должно было навязать Total переговоры о заработной плате», — заявила Марин Ле Пен, уверяя, что правительство должно было пригрозить частной компании «повышенным налогообложением на сверхприбыль».

«Поверьте мне, ряд крупных компаний, таких как Total, услышат эту речь. Это правительство ничего не контролирует, ничего не предвидит», — пояснила Марин Ле Пен.

Напомним, забастовка продолжается на нефтеперерабатывающих заводах и складах Total, несмотря на большинство подписанных соглашений о заработной плате.