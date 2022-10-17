Луганск, 17 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Из киевского плена вернулись 11 военных Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал оборонного ведомства.

Lug-info.com ЛНР

Военнослужащие вернулись домой ночью 16 октября в рамках договорённостей по обмену военнопленными. Соглашение достигнуто при непосредственном участии руководства ЛНР и РФ, отметили в милиции.

«Военнослужащие были доставлены в одно из медицинских учреждений республики для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации после истязаний, которым военнослужащие подверглись во вражеском плену», — сказано в информации НМ ЛНР.

По словам советника главы ЛНР Анны Сороки, луганские военнослужащие пережили в плену у националистов избиения и пытки.

Мужчин разместили для лечения и реабилитации в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.