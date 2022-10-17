Донецк, 17 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киевские нацисты подвергли обстрелам Куйбышевский район Донецка, Ясиноватую и Каштановое. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, указывается, что в 10:57 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Каштановому, а в 11:04 — три четыре снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганскую Народную Республику вернулись домой из киевского плена 11 военнослужащих республики.