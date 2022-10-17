Москва, 17 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Грантовую поддержку правительства Москвы получат 227 некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

В конкурсе приняли участие 923 НКО, 227 из которых получат поддержку до пяти млн рублей. Деньги будут отведены на реализацию социальных проектов. «В этом году мы в полтора раза увеличили ежегодный объем грантов — с 400 до 600 миллионов рублей. Это значит, что в городе появится еще больше социально важных инициатив», — отметила Драгунова.

Напомним, новые НКО, которые работают в столице от полгода до года могут получить до 500 тыс. рублей на реализацию проектов. Организации, которые работают в Москве более года, могут рассчитывать на гранты до 5 млн рублей.