Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM На территорию Свердловской области были незаконно ввезены более 15 тыс. цветов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможня Popadius

Цветы один из предпринимателей ввёз из Литвы на автомобиле. Вес груза составлял почти 6 тонн, при этом бизнесмен задекларировал лишь часть товара.

По словам начальника Октябрьского таможенного поста, Владимира Фельдшарова, подобные нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов происходят довольно редко. Цветы у предпринимателя изъяли. Их направили на товароведческую экспертизу, по результатам которой определят сумму штрафа.