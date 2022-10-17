Луганск, 17 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Луганскую Народную Республику вернулись домой из киевского плена 11 военнослужащих республики, сообщили 17 октября в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из [киевского] плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что военнослужащие были доставлены в одно из медучреждений ЛНР для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации после истязаний, которым они подверглись во вражеском плену.