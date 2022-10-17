Донецк, 17 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Гольмовский и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского был осуществлён боевиками ВСУ в 10:35 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 10:40 бандеровцы выпустили пять снарядов из танка по Зайцево

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на нескольких улицах в центре Киева перекрыли движение транспорта.