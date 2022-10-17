Луганск, 17 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике до 70 боевиков ВСУ, сообщили 17 октября в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено три танка ВСУ, четыре бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники.