Пекин, 17 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Инвесторов из всех стран мира приглашает для освоения рынка Китая правительство КНР. Об этом 17 октября заявил заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжао Чэньсин на пресс-конференции в ходе проходящего в Пекине XX съезда Коммунистической партии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Здесь собралось много иностранных журналистов. Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что вы поймёте и поможете нам донести до общественности: мы в КНР приветствуем инвесторов из всех стран и продолжим содействовать тому, чтобы развитие нашей страны было плодотворно для всех», — сказал он.

При этом Чжао Чэньсин указал, что в 2022 году из-за пандемии и сложной международной ситуации в мире наблюдается снижение инвестиционной активности.

«Наша страна преодолела множество трудностей, чтобы обеспечить приток иностранного капитала», — пояснил замглавы Госкомитета по делам развития и реформ КНР, уточнив, что транснациональные компании, по его мнению, верят в Китай, сохраняя «позитивные ожидания по поводу ситуации на китайском рынке в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты не смогут одержать победу, если в скором времени начнется военное противостояние Пекина и Вашингтона.