Афины , 17 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Турецкая полиция, продолжая жестоко обращаться с афганскими беженцами, выслала из страны некоторых из этих людей без одежды.

8am. af Афганские беженцы

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», власти Греции заявили, что турецкая полиция заставила 92 беженцев, в том числе граждан Афганистана, пересечь границу, раздев их донага.

Нотис Митаракис, министр по делам миграции Греции, опубликовал фотографии беженцев в обнажённом виде в своем Twitter и написал: «Обращение Турции с 92 беженцами, которых мы спасли на границе, — это позор цивилизации».

«Я ожидаю, что Турция расследует этот инцидент и, наконец, защитит свои общие границы с Европейским союзом», — добавил он.

По информации Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), греческая полиция также сообщила, что обнаружила несколько обнажённых беженцев, которые пересекли реку Эврос, которая отделяет Турцию от Греции, на надувных лодках и проникли на территорию этой страны.

По данным греческой полиции, некоторые из этих людей получили серьёзные ранения.

Ранее было опубликовано множество видео пыток просителей убежища со стороны турецкой полиции. Некоторые из депортированных афганских беженцев рассказали Talua News, что турецкое правительство жестоко обращается с афганцами при задержании и в лагерях для беженцев. Там просителям убежища не дают нормального питания и не предоставляют медицинскую помощь.