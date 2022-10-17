Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга на дамбе в Финском заливе полностью закрыт из-за угрозы наводнения, сообщили 17 октября в дирекции КЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за сильного ветра в 03:55 мск дирекцией КЗС были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.

К утру порывы ветра начали достигать до 18-23 м/с. После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье Невы было принято решение о закрытии затвора главного судопропускного сооружения С-1.

«В 09:40 мск затвор С-1 переведен в положение «закрыто». Для предотвращения нагонного наводнения в городе Санкт-Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено», — объяснили в дирекции.