Донецк, 17 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел Широкой Балки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что призывы главы киевского режима Владимира Зеленского к экономии электроэнергии являются заботой не о населении, а об армии.